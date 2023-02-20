Директорка МВФ позитивно оцінила стійкість українських інституцій, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою 20 лютого
Про це стало відомо з його telegram-каналу.
"Мені було дуже приємно почути позитивну оцінку стійкості наших інституцій, дієвості та ефективності нашої країни в умовах такої жорстокої й тотальної агресії. Бувають ситуації, коли навіть у значно простіших умовах держави не витримують. Українська держава пройшла страшні випробування й зберегла повну функціональність. Це ще одне досягнення наших людей – усіх, хто працює на державу. Досягнення, яке варто відзначити саме зараз – цими днями, напередодні річниці вторгнення. Українці здатні на дуже вагомі речі, і щодня ми бачимо нові докази цього", - заявив президент.
Зокрема він додав, що підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною.
"Це також зброя – зброя економічна, яка дає нам, нашому суспільству, нашому бізнесу змогу розвиватися. Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали", - сказав він.
- У понеділок, 20 лютого, президент США прибув до Києва, де має оголосити про чергове постачання для України артбоєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження.
- Разом із президентом США Джо Байденом до Києва з візитом приїхали радник з нацбезпеки Джейк Салліван та директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
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