Глава України зустрів Джозефа Байдена у Маріїнському палаці, де вони поспілкувалися у форматі віч-на-віч.

"Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу. Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року", - зауважив Зеленський.

Президент США зауважив, що радий знову відвідати Київ.

"Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії", – зазначив Джозеф Байден.

Він також переказав вітання від членів Конгресу, які досі вражені нещодавнім виступом Зеленського у Конгресі.

На сайті Білого дому з'явилася заява Байден про перші відвідини України з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну та непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України", - наголосив президент США.

Байден сказав, що Путін помилявся, коли майже рік тому думав про слабкість України та розділеність Заходу.

"Я оголошу про чергове постачання важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її", - розповів очільник США.

Наголошується, що Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, аби допомогти Україні, надаючи військову, економічну та гуманітарну підтримку - ця підтримка триватиме.

"Я також з нетерпінням чекаю поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Дудою та лідерами наших союзників зі східного флангу, а також висловити зауваження щодо того, як Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки народу України та основних цінностей людини, права та гідність у Статуті ООН, які об’єднують нас у всьому світі", - додав Байден.

Президент України Володимир Зеленський зустрів колегу зі США Джо Байдена.

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит - це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав у телеграм-каналі український лідер.

Відео Байдена на Михайлівській площі вже розлетілося по телеграм-каналах.

Про це також інформує у твіттері журналіст Bild Юліан Рьопке.

"Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак для диктатора Путіна", - пише журналіст.

Сьогодні заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що готується "сюрприз" з візитом "важливих партнерів України" до Києва. А в поліції повідомили, що центр столиці перекрито через візит представників кількох іноземних делегацій.

Також до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація.