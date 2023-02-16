Байден не планує відвідувати Україну під час візиту до Європи наступного тижня, - Білий дім
У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден відвідає тільки Польщу, до України наступного тижня він не планує їхати
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.
Видання зазначає, що у Кірбі запитали, чи буде у Байдена зустріч з Зеленським в рамках відвідин американським президентом Європи та чи планує президент навідатися до України.
"Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі", - сказав він.
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