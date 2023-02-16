Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

Видання зазначає, що у Кірбі запитали, чи буде у Байдена зустріч з Зеленським в рамках відвідин американським президентом Європи та чи планує президент навідатися до України.

"Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі", - сказав він.