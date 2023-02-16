Лукашенко запросив Байдена до Мінська, щоб "разом із Путіним закінчити війну"

Про це повідомляє Белта.

"А навіщо Байден їде до Польщі? Навіщо саме до Польщі? Але ми не паримося з цього приводу. Якщо у нього є бажання (ви йому передайте там по своїх каналах), ми його в Мінську готові прийняти і серйозно поговорити. Якщо він хоче миру в Україні. І навіть Путін підлетить до Мінська, і зустрінемося тут утрьох: два агресори і миролюбний президент. Чому ні? Заради припинення війни. От якщо він хоче припинити війну (з Польщі сюди поруч, я літак пришлю, якщо що, "Боїнг"), приймемо його", - сказав він.

Лукашенко закликав "сісти утрьох і вирішити всі проблеми".

"І ось тут, у вашій присутності ми втрьох (я вам гарантую, що Володимир Путін сюди приїде) сядемо і вирішимо всю проблему. Усі проблеми вирішимо тут. Запрошую вас і вашого президента до Мінська. Забезпечимо повну безпеку, комфорт. І, головне, він звідси полетить задоволеним", - висловився самопроголошений президент Білорусі.