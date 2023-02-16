Путін перед річницею вторгнення РФ в Україну зустрінеться з Лукашенком

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, зустріч відбудеться 16 лютого у резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово, що під Москвою.

"Що стосується підготовки зустрічі завтра двох президентів - Путіна та Лукашенка, - так, я можу вам підтвердити, така зустріч готується. Це буде ґрунтовна розмова", - сказав Пєсков.

Про зустріч також заявив і Лукашенко, який востаннє зустрічався із Путіним 27 грудня 2022 року у Санкт-Петербурзі.

"Ми питання безпеки, оборони обговорюватимемо. Але головне, я вже казав, що ми десь у квітні – травні готуємо засідання вищої державної ради – обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, А якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - розповів Лукашенко.