Путін перед річницею вторгнення РФ в Україну зустрінеться з Лукашенком
У п'ятницю, 17 лютого, російський диктатор Володимир Путін зустрінеться із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, зустріч відбудеться 16 лютого у резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово, що під Москвою.
"Що стосується підготовки зустрічі завтра двох президентів - Путіна та Лукашенка, - так, я можу вам підтвердити, така зустріч готується. Це буде ґрунтовна розмова", - сказав Пєсков.
Про зустріч також заявив і Лукашенко, який востаннє зустрічався із Путіним 27 грудня 2022 року у Санкт-Петербурзі.
"Ми питання безпеки, оборони обговорюватимемо. Але головне, я вже казав, що ми десь у квітні – травні готуємо засідання вищої державної ради – обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, А якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - розповів Лукашенко.
- 16 лютого Олександр Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни.
- Також Лукашенко розповів, що українська влада сама винна у розв'язанні війни з Росією.
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