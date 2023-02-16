Про це повідомляє Белта.

За словами Лукашенка, жодного вторгнення Росії не було, а Україна нібито сама спровокувала початок війни своїми діями.

"Ви кажете - вторгнення. А я вважаю, що не вторгнення. Це не вторгнення. Українська влада сама спровокувала цю "операцію" своїми діями. Треба було тоді домовитися з Росією про те, щоб не було цієї війни. Але все було націлено, починаючи в тому числі з Мінських угод, щоб розв'язати війну. Жодного вторгнення не було", - повторив Лукашенко під час пресконференції для білоруських та іноземних журналістів у Мінську.

Він додав, що вважає, що російські військові в Україні захищають інтереси РФ та "російських людей".

"Я вважаю, це захист інтересів Росії і тих людей, які там жили, - російських людей", - сказав Лукашенко.