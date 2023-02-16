"Це не вторгнення": Лукашенко заявив, що Україна сама розв'язала війну з РФ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що українська влада сама винна у розв'язанні війни з Росією
Про це повідомляє Белта.
За словами Лукашенка, жодного вторгнення Росії не було, а Україна нібито сама спровокувала початок війни своїми діями.
"Ви кажете - вторгнення. А я вважаю, що не вторгнення. Це не вторгнення. Українська влада сама спровокувала цю "операцію" своїми діями. Треба було тоді домовитися з Росією про те, щоб не було цієї війни. Але все було націлено, починаючи в тому числі з Мінських угод, щоб розв'язати війну. Жодного вторгнення не було", - повторив Лукашенко під час пресконференції для білоруських та іноземних журналістів у Мінську.
Він додав, що вважає, що російські військові в Україні захищають інтереси РФ та "російських людей".
"Я вважаю, це захист інтересів Росії і тих людей, які там жили, - російських людей", - сказав Лукашенко.
- 16 лютого Олександр Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни.
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