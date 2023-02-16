Лукашенко назвав умову вступу Білорусі у війну проти України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни
Про це повідомляє Белта.
"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - сказав Лукашенко та додав, що це стосується не лише України, а й інших сусідів.
Він додав, що попри те, що Росія та Білорусь мають спільне військове угруповання, Москва нібито ніколи не просила його розпочати війну проти України.
"Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі. Ось моя відповідь. Вона дана давно", - розповів Лукашенко.
- 15 лютого стало відомо, що у Білорусі проводяться заходи спрямовані на уточнення даних військового обліку.
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