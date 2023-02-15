У Білорусі проводять мобілізаційні заходи, - Центр нацспротиву
Вище військово-політичне керівництво Білорусі проводить заходи спрямовані на уточнення даних військового обліку
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У кожній області Білорусі продовжується видача військовозобов’язаним громадянам мобілізаційних приписів. Вони діляться на два типи: "мобілізаційний припис військовозобов’язаного, призначеного в команду" та "мобілізаційний припис військовозобов’язаного, що залучається для забезпечення мобілізації".
У цих документах містяться конкретні вказівки щодо дій військовозобов’язаних громадян у випадку оголошення мобілізації. Мова йде про номер та склад мобілізаційної команди, терміни в які військовозобов’язаний має прибути до пункту збору.
"Мобілізаційний припис має на меті прикріпити громадянина до військової частини та сформувати приблизні списки тих, що підлягають призову у разі мобілізації. За наявності моб. припису громадянин зобов’язаний з’явитися у військкомат при оголошенні мобілізації без додаткових повідомлень", - пояснюють у Центрі національного спротиву.
У ЦНС вважають, що такі заходи з високою ймовірністю є частиною підготовки до проведення мобілізації у Білорусі.
- 13 лютого Зміцер Лукашук, редактор етеру "Європейського радіо для Білорусі", повідомив, що відомі випадки конфліктів між російськими та білоруськими військовими, також місцевим населенням. Таких конфліктів небагато, але вони є.
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