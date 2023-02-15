У Білорусі проводять мобілізаційні заходи, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У кожній області Білорусі продовжується видача військовозобов’язаним громадянам мобілізаційних приписів. Вони діляться на два типи: "мобілізаційний припис військовозобов’язаного, призначеного в команду" та "мобілізаційний припис військовозобов’язаного, що залучається для забезпечення мобілізації".

У цих документах містяться конкретні вказівки щодо дій військовозобов’язаних громадян у випадку оголошення мобілізації. Мова йде про номер та склад мобілізаційної команди, терміни в які військовозобов’язаний має прибути до пункту збору.

"Мобілізаційний припис має на меті прикріпити громадянина до військової частини та сформувати приблизні списки тих, що підлягають призову у разі мобілізації. За наявності моб. припису громадянин зобов’язаний з’явитися у військкомат при оголошенні мобілізації без додаткових повідомлень", - пояснюють у Центрі національного спротиву.

У ЦНС вважають, що такі заходи з високою ймовірністю є частиною підготовки до проведення мобілізації у Білорусі.