На території Білорусі тренують вагнерівських зеків, - редактор Європейського радіо для Білорусі
Зміцер Лукашук, редактор етеру "Європейського радіо для Білорусі" повідомив, що відомі випадки конфліктів між російськими та білоруськими військовими, також місцевим населенням. Таких конфліктів небагато, але вони є
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Дуже небезпечно, що постійно збільшується кількість російського війська на території Білорусі. Вже є інформація, що у Білорусі тренують мобілізованих Вагнером кримінальників, яких позбирали з російських в'язниць та колоній. Уявіть собі, зеки та кримінальні елементи зараз зі зброєю у руках на білоруській території. Відомо, що є конфлікти між російськими та білоруськими військовими, також місцевим населенням, таку інформацію просять не розповсюджувати, щоб про це менше знали білоруси. Таких конфліктів небагато, але вони є", - зауважив редактор етеру "Європейського радіо для Білорусі".
Зміцер Лукашук зазначив, що збільшення чисельності російських військових на території Білорусі може призвести до зростання кількості подібних конфліктів.
- 10 лютого аналітики Інституту вивчення війни дійшли висновку, що ПВК Вагнера продовжує вербувати ув'язнених, але у меншій кількості.
- 11 лютого у міноборони Британії повідомили, що ПВК Вагнера припинила вербувати ув'язнених через їхнє небажання воювати та конфлікт свого власника Євгена Пригожина з міноборони РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.77Продаж 42.68
- Актуальне
- Важливе