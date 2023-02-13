Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дуже небезпечно, що постійно збільшується кількість російського війська на території Білорусі. Вже є інформація, що у Білорусі тренують мобілізованих Вагнером кримінальників, яких позбирали з російських в'язниць та колоній. Уявіть собі, зеки та кримінальні елементи зараз зі зброєю у руках на білоруській території. Відомо, що є конфлікти між російськими та білоруськими військовими, також місцевим населенням, таку інформацію просять не розповсюджувати, щоб про це менше знали білоруси. Таких конфліктів небагато, але вони є", - зауважив редактор етеру "Європейського радіо для Білорусі".

Зміцер Лукашук зазначив, що збільшення чисельності російських військових на території Білорусі може призвести до зростання кількості подібних конфліктів.