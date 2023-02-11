Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 9 лютого власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що угрупування припинило вербувати до своїх лав в’язнів. А дані федеральної служби виконання покарань РФ засвідчили про падіння темпів набору ув’язнених з грудня 2022 року.

"Новини про суворі реалії вагнерівців в Україні, ймовірно, просочуються до ув’язнених і зменшують кількість охочих воювати. Однак ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є посилення прямого суперництва між міністерством оборони Росії та Вагнером", - констатували у розвідці Британії.

Там також додали, що регулярні російські війська, ймовірно, зараз розгорнули переважну більшість мобілізованих резервістів.

"Наразі російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили та згортати цілі, або провести нову форму мобілізації", - дійшли висновку британці.