До ПВК "Вагнера" продовжать вербування ув'язнених, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Пригожин заявив, що вербування російських ув'язнених "цілком припинено" і що всі зобов'язання виконуються. На думку аналітиків, ПВК "Вагнера" продовжить вербування з в'язниць, хоча й у більш обмеженій кількості.

В ISW зазначають, що вербування ув'язнених за останні кілька місяців сповільнилося, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що в період з листопада 2022 по січень 2023 скорочення чисельності ув'язнених в Росії стабілізувалося.

Це узгоджується із загальною тенденцією поступового заміщення "вагнерівців" звичайними російськими військами навколо Бахмута.