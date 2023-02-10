До ПВК "Вагнера" продовжать вербування ув'язнених, - ISW
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжить вербувати ув'язнених для війни у російських в'язницях
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Пригожин заявив, що вербування російських ув'язнених "цілком припинено" і що всі зобов'язання виконуються. На думку аналітиків, ПВК "Вагнера" продовжить вербування з в'язниць, хоча й у більш обмеженій кількості.
В ISW зазначають, що вербування ув'язнених за останні кілька місяців сповільнилося, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що в період з листопада 2022 по січень 2023 скорочення чисельності ув'язнених в Росії стабілізувалося.
Це узгоджується із загальною тенденцією поступового заміщення "вагнерівців" звичайними російськими військами навколо Бахмута.
- За даними аналітиків британської розвідки, РФ зменшила масштаби залучення російських в'язнів на фронті, зокрема до ПВК Вагнера менш інтенсивно вербують бойовиків.
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