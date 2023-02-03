Росія зменшила інтенсивність вербування в'язнів до ПВК Вагнера

Про це мовиться у зведенні військової розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Посилаючись на дані російської Федеральної пенітенціарної служби, експерти звітують про зменшення інтенсивності вербування в'язнів до ПВК Вагнера: кількість ув’язнених у РФ у період з листопада 2022 року і донині зменшилася на 6 тисяч осіб. Так, у вересні-листопаді ця цифра сягала 23 тисяч.

Зокрема, зважаючи на повідомлення від ЗСУ, аналітики пишуть про менше застосування РФ тактики "людських хвиль".

"Значна напруга між Вагнером та міноборони Росії стає помітною публічно, і ця конкуренція між фракціями російської еліти, імовірно, частково вплинула на зменшення надходження в’язнів (до ПВК Вагнера, - ред.), - зазначили в огляді.