Росія зменшила інтенсивність вербування в'язнів до ПВК Вагнера
За даними аналітиків британської розвідки, РФ зменшила масштаби залучення російських в'язнів на фронті, зокрема до ПВК Вагнера менш інтенсивно вербують бойовиків
Про це мовиться у зведенні військової розвідки міністерства оборони Великої Британії.
Посилаючись на дані російської Федеральної пенітенціарної служби, експерти звітують про зменшення інтенсивності вербування в'язнів до ПВК Вагнера: кількість ув’язнених у РФ у період з листопада 2022 року і донині зменшилася на 6 тисяч осіб. Так, у вересні-листопаді ця цифра сягала 23 тисяч.
Зокрема, зважаючи на повідомлення від ЗСУ, аналітики пишуть про менше застосування РФ тактики "людських хвиль".
"Значна напруга між Вагнером та міноборони Росії стає помітною публічно, і ця конкуренція між фракціями російської еліти, імовірно, частково вплинула на зменшення надходження в’язнів (до ПВК Вагнера, - ред.), - зазначили в огляді.
- Нагадаємо, за даними розвідки Британії, чисельність ПВК Вагнера на російсько-українському фронті сягає 50 тис. найманців.
- Керівнику російської ПВК Вагнера Євгену Пригожину повідомили про підозру, йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни.
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