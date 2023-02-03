Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Час припиняти криваві гастролі росіян, які прикриваються іменем відомого композитора", - написав він.

Так, Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівникові російської приватної військової компанії Вагнера Євгену Пригожину.

Як встановило слідство, він мав повноваження щодо вербування, підготовки та управління особами, аби надалі використовувати їх у бойових діях на території України.

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля розв'язує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він - герой Росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", - ствердив Андрій Костін.

Пресслужба Офісу генпрокурора також поінформувала, що Євгену Пригожину інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України).

Генеральний прокурор запевнив, що не уникнуть відповідальності й найманці ПВК:" Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений до наших норвезьких колег".