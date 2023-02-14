Подякувати Польщі та підтвердити єдність НАТО: У Білому домі назвали мету візиту Байдена
Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу, оскільки ця країна відіграє величезну роль у підтримці України, а також щоби підтвердити єдність НАТО
Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.
"Польща є рішучим союзником, величезним прихильником України і щедро прийняла не лише американські війська, а й мільйони українських біженців", - заявив Кірбі, коментуючи мету майбутнього візиту президента США.
За його словами, Джо Байден дуже чекає на цю поїздку. Він також підкреслив, що Сполучені Штати повною мірою цінують підтримку поляків.
"Президент Байден хоче подякувати президенту Польщі та всьому польському народу особисто", - додав представник адміністрації.
Кірбі також заявив, що президент США під час свого візиту до Європи має намір наголосити на важливості подальшої єдності всередині НАТО для відповіді російській агресії.
- Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом. Його заплановано з 20 по 22 лютого.
- Експерти відзначають, що президент США під час візиту до Польщі може заявити щось більш радикальне, більш контрросійське, що дійсно зможе змінити ситуацію
- Байден вже приїздив у Польщу після 24 лютого. Його візит відбувся у кінці березня.
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