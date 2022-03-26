Байден - Дуді: "Стаття 5 є для нас священним обов'язком. Можете на нас розраховувати"

Після їхньої бесіди відбулася конференція, на якій глави держав подякували один одному за співпрацю. Президент Польщі казав про процвітання польсько-американських відносин, а Байден запевнив, що "стаття 5 (Cтатуту НАТО, - ред.) є священним обов’язком" для США. Про це із посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza передає Еспресо.TV.



Cтаття 5 Cтатуту Північноатлантичного альянсу зобов'язує країн-членів цього міжнародного військово-політичного блоку спільно виступати на захист тієї з країн НАТО, яка зазнає нападу ззовні.



"25 років тому, коли я виступав у Варшавському університеті, після того, як ми доклали зусиль для вступу Польщі до НАТО, я почав зі слів "За нашу і вашу свободу". Я сказав це тоді, я кажу це зараз. Найголовніше, що змушує нас стояти разом - це цінності. Свобода, свобода преси, можливість діяти прозоро, надання права голосу громадянам", - зазначив Байден.



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Як він повідомив, під час сьогоднішньої розмови тет-а-тет з Дудою було порушено багато тем, зокрема, здатність Америки відповідати очікуванням решти світу.



"На даний момент ця відповідальність базується на об'єднаній, спільній Європі. Ми зрозуміли, що не можемо дистанціюватися від того, що відбувається в Європі, бо рано чи пізно це прийде і до нас", - продовжив глава американської держави.



"НАТО має бути абсолютно, повністю єдиним. Жодних поділів, жодних розбіжностей. Я впевнений, що Путін сподівався розділити нас, відокремити східний фланг від решти. Але він не встиг, і я цьому радий. Ми залишилися єдиними", - наголосив Джо Байден.



За словами Байдена, під час здійснення країнами-членами Альянсу наступних кроків дуже важливо зберегти повноцінне партнерство.



"Польща взяла на себе величезну відповідальність. Її має розділи увесь блок НАТО.



"Дійсно, стаття 5 є для нас священним обов’язком. Ви можете розраховувати на нас. За вашу і нашу свободу", - підсумував Джо Байден.





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