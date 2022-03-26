Байден підтвердив Кулебі, що США будуть разом з Україною до нашої перемоги, яка змінить історію ХХІ століття

"Президент США висловив свою повагу і захоплення всіма українцями, які чинять опір російському агресору. … Це не війна Росії проти України. Це війна тиранії проти вільного світу. Сьогодні президент Байден так і сказав, те, що відбувається в Україні, змінить історію XXI століття. Ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь, на користь України та демократичного світу. Також президент Байден сказав про те, що США непохитно будуть з Україно в усьому до нашої перемоги. Ніщо не змусить США відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки, підтримка лише зростатиме", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з американськими високопосадовцями, передає Еспресо. TV.



Дмитро Кулеба наголосив, що з американськими колегами змістовно проговорили ряд питань.

"По-перше, говорили про санкції. Над новими вже працюємо. Порушив запитання закриття американських та європейських портів для російських кораблів та вантажів. Також говорили про санкції проти всіх політичних фігур РФ, бо вони всі є частинами агресивної машини Путіна. Обговорили, яким чином збадьорити окремі європейські країни, які намагаються зараз під різними приводами не увалювати санкції. Чітко домовилися, як і з якими країнами працюватимемо, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій для РФ, щоб відрізати шляхи обходу санкцій. Росія потрапила в санкційний котел і цей котел в найближчі дні та місяці стискатиметься. Стосовно зброї, мали предметну розмова з конкретними цифрами і назвами. В цьому питанні теж буде прогрес", - запевнив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, вперше зустріч у форматі 2+2: Резніков з Кулебою у Польщі зустрілися з топ-чиновниками США

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