Вперше зустріч у форматі 2+2: Резніков з Кулебою у Польщі зустрілися з топ-чиновниками США

"Вперше зустріч у форматі 2+2. З Дмитром Кулебою ми обговорюємо поточні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках між Україною та США (Ентоні Блінкеном, Ллойдом Остіном). Увечері ми також будемо присутні на виступі Джо Байдена стосовно війни Росії проти України. Подробиці пізніше", - повідомив у Twitter Олексій Резніков, передає "Еспресо. TV".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що цей особливий формат 2+2 дозволяє "шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії".





Також під час обговорення у форматі 2+2 на зустріч заходив президент США Джо Байден. Відповідне фото поширило CNN.

Нагадаємо, США готові надати $1 млрд допомоги і прихистити 100 тис. українських біженців, - Байден

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