США готові надати $1 млрд допомоги і прихистити 100 тис. українських біженців, - Байден

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Сьогодні вдень у Польщі я отримав брифінг про гуманітарну відповідь на вторгнення Росії в Україну. Сполучені Штати готові надати додатково $1 млрд на гуманітарну допомогу та прихистити до 100 тис. українців та інших, які рятуються від російської агресії", - йдеться у твіті Джо Байдена.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув до польського Жешува, де планує зустріч із лідером Польщі Анджеєм Дудою і людьми, які втекли від війни в Україні.