Байден прибув до Польщі, де він зустрінеться з Дудою і біженцями з України
Президент США Джо Байден прибув до польського Жешува, де планує зустріч із лідером Польщі Анджеєм Дудою і людьми, які втекли від війни в Україні
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що президент Анджей Дуда зустріне Байдена перед тим, як провести брифінг щодо відповідей на гуманітарні виклики.
Лідери країн обговорять способи полегшити страждання мирного населення в Україні та реагувати на зростаючий потік біженців.
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