Байден прибув до Польщі, де він зустрінеться з Дудою і біженцями з України

Про це повідомляє CNN.



Зазначається, що президент Анджей Дуда зустріне Байдена перед тим, як провести брифінг щодо відповідей на гуманітарні виклики.



Лідери країн обговорять способи полегшити страждання мирного населення в Україні та реагувати на зростаючий потік біженців.



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