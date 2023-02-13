Від візиту Байдена до Польщі маємо очікувати геополітичних заяв, - експерт-міжнародник Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", висловив сподівання, що президент США під час візиту до Польщі може заявити щось більш радикальне, більш контрросійське, що дійсно зможе змінити ситуацію
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" дав коментар щодо запланованого візиту президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого.
"Для нас зараз кожний візит так чи інакше є важливим, особливо, якщо цей візит стосується проблемних країн, так скажемо з наявним проросійським лобі. Якщо це візит до країни, з якою у нас важко йде співпраця, то це одне. А коли ми говоримо про візит Байдена до Польщі, то це геополітичний порядок", - зауважив експерт-міжнародник.
Олександр Краєв нагадав останню промову Байдена у Польщі, яку фактично назвали Фултонською промовою (промова колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля у містечку Фултон (Міссурі, США) у 1946 році, яка почала холодну війну, – ред.), також цей виступ багато у чому відтворював ідеї Черчилля. Це не була робота з якоюсь складною аудиторією, бо ми знаємо наскільки близькі зв'язки поляків та американців, також ми знаємо наскільки проукраїнськими є і ті, й інші.
"Відповідно, цей не такий візит, щоб щось вирішити. Тому, тут скоріше ми маємо очікувати геополітичних заяв, а саме підтвердження поточного курсу адміністрації президента США, що вони з Україною до кінця й у всьому, або ж, на що я особисто дуже сподіваюся, щось більш радикальне, щось більш контрросійське, що дійсно зможе змінити ситуацію", - зазначив Краєв.
- 10 лютого речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр оголосила, що президент США Байден 20-22 лютого планує відвідати Польщу
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