Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" дав коментар щодо запланованого візиту президента США Джо Байдена до Польщі 20-22 лютого.

"Для нас зараз кожний візит так чи інакше є важливим, особливо, якщо цей візит стосується проблемних країн, так скажемо з наявним проросійським лобі. Якщо це візит до країни, з якою у нас важко йде співпраця, то це одне. А коли ми говоримо про візит Байдена до Польщі, то це геополітичний порядок", - зауважив експерт-міжнародник.

Олександр Краєв нагадав останню промову Байдена у Польщі, яку фактично назвали Фултонською промовою (промова колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля у містечку Фултон (Міссурі, США) у 1946 році, яка почала холодну війну, – ред.), також цей виступ багато у чому відтворював ідеї Черчилля. Це не була робота з якоюсь складною аудиторією, бо ми знаємо наскільки близькі зв'язки поляків та американців, також ми знаємо наскільки проукраїнськими є і ті, й інші.

"Відповідно, цей не такий візит, щоб щось вирішити. Тому, тут скоріше ми маємо очікувати геополітичних заяв, а саме підтвердження поточного курсу адміністрації президента США, що вони з Україною до кінця й у всьому, або ж, на що я особисто дуже сподіваюся, щось більш радикальне, щось більш контрросійське, що дійсно зможе змінити ситуацію", - зазначив Краєв.