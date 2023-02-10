Байден 20-22 лютого планує відвідати Польщу

Про це під час брифінгу для преси оголосила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Там Байден зустрінеться з президентом Дудою, аби обговорити двосторонню співпрацю та колективну допомогу Україні.

Окрім цього, він також виступить з промовою щодо річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.