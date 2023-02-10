Байден 20-22 лютого планує відвідати Польщу
Президент США Байден планує відвідати Польщу перед роковинами повномасштабного вторгнення РФ до України
Про це під час брифінгу для преси оголосила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.
Там Байден зустрінеться з президентом Дудою, аби обговорити двосторонню співпрацю та колективну допомогу Україні.
Окрім цього, він також виступить з промовою щодо річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Раніше Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну й будуть з нашою державою стільки, скільки буде потрібно.
- 3 лютого Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд. Він містить 250 одиниць Javelin, 155-мм артилерійські боєприпаси, 120-мм мінометні міни, 190 важких кулеметів з боєприпасами, два зенітні ракетні комплекси середнього радіуса дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрбатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.
- 9 лютого президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін "уже втратив Україну", а допомога Україні під час протистояння з Росією є безстроковою.
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