ППО, БМП, ракети для HIMARS: США оголосили про пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд
У п'ятницю, 3 лютого, Пентагон оголосил про новий пакету оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Європейська Правда".
"Сьогоднішній пакет допомоги включає критично важливі системи протиповітряного захисту, які допоможуть Україні захистити своїх людей, а також броньовані машини і додаткове обладнання, включаючи протитанкові комплекси Javelin, артилерійські боєприпаси і ракети для систем HIMARS", - сказав генерал Райдер.
Новий пакет включає 250 одиниць Javelin, 155-мм артилерійські боєприпаси, 120-мм мінометні міни, 190 важких кулеметів з боєприпасами, два зенітні ракетні комплекси середнього радіусу дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрбатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.
Раніше CNN повідомило, що пакет складатиметься зі зброї та спорядження вартістю $500 млн, взятих безпосередньо із запасів США, та товарів на близько $1,7 млрд, закуплених у військових підрядників, відомих як Ініціатива сприяння безпеці України.
Крім того, за даними CNN, США не схильні передавати Україні свої винищувачі F-16, але не висловлювали заперечень щодо надання таких літаків країнами-союзниками.
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