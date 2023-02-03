Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Європейська Правда".

"Сьогоднішній пакет допомоги включає критично важливі системи протиповітряного захисту, які допоможуть Україні захистити своїх людей, а також броньовані машини і додаткове обладнання, включаючи протитанкові комплекси Javelin, артилерійські боєприпаси і ракети для систем HIMARS", - сказав генерал Райдер.

Новий пакет включає 250 одиниць Javelin, 155-мм артилерійські боєприпаси, 120-мм мінометні міни, 190 важких кулеметів з боєприпасами, два зенітні ракетні комплекси середнього радіусу дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрбатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.

Раніше CNN повідомило, що пакет складатиметься зі зброї та спорядження вартістю $500 млн, взятих безпосередньо із запасів США, та товарів на близько $1,7 млрд, закуплених у військових підрядників, відомих як Ініціатива сприяння безпеці України.

Крім того, за даними CNN, США не схильні передавати Україні свої винищувачі F-16, але не висловлювали заперечень щодо надання таких літаків країнами-союзниками.