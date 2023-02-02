США навряд чи погодяться передати Україні винищувачі F-16, але не заперечуватимуть, якщо це зроблять інші країни, - CNN
США не повідомляли союзникам, що блокуватимуть відправку F-16 в Україну. При цьому американські чиновники схильні не передавати винищувачі зі свого арсеналу
Про це пише CNN.
"США не повідомили союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни надсилали свої запаси F-16 в Україну", - зазначає видання з посиланням на власні джерела.
При цьому американські високопосадовці вважають, що для США відправити свої винищувачі було би дорогим і складним заходом, який "не вартий того в короткостроковій перспективі порівняно з більш невідкладними потребами України в артилерії, ракетах і системах ППО".
Водночас видання зазначає, що європейські країни, які мають на озброєнні F-16 та інші типи винищувачів, "також, здається, зараз не готові їх передати".
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