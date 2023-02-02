Про це пише CNN.

"США не повідомили союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни надсилали свої запаси F-16 в Україну", - зазначає видання з посиланням на власні джерела.

При цьому американські високопосадовці вважають, що для США відправити свої винищувачі було би дорогим і складним заходом, який "не вартий того в короткостроковій перспективі порівняно з більш невідкладними потребами України в артилерії, ракетах і системах ППО".

Водночас видання зазначає, що європейські країни, які мають на озброєнні F-16 та інші типи винищувачів, "також, здається, зараз не готові їх передати".

Раніше ЗМІ писали, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.

25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц виключив передачу Україні бойової авіації.

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