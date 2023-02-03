Снаряди для HIMARS та обладнання для Patriot. Стало відомо, що увійде у новий пакет зброї зі США для України
США готуються оголосити у п'ятницю, 3 лютого, про новий пакет допомоги для України ,який включатиме, зокрема, снаряди для HIMARS та обладнання для Patriot
Про це повідомляє CNN.
Пакет, про який може бути оголошено вже в п'ятницю, буде поділено на 500 мільйонів доларів у вигляді зброї та спорядження, взятих безпосередньо із запасів США, та приблизно 1,7 мільярда доларів у вигляді товарів, закуплених у військових підрядників, відомих як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).
Пакет включатиме бомбу малого діаметра наземного базування, керовану ракетою з дальністю дії 150 км. Хоча ракети фактично подвоїть дальність дії українських озброєнь, у комплект постачання не увійде довгоочікувана ракета ATACMS, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нова зброя надійде в Україну не відразу, оскільки вона не надходитиме безпосередньо зі складів США. Натомість США укладуть контракт із виробниками зброї на постачання ракет великої дальності Україні, і цей процес може тривати тижні чи місяці.
У пакет також входять боєприпаси для артилерії та HIMARS, а також допоміжні системи та обладнання для ракетного комплексу Patriot, заявило джерело.
За словами чиновника, українські сили ще не завершили навчання роботі із системою Patriot у Порт-Вілі, штат Оклахома, але США забезпечують логістику та технічне обслуговування задовго до того, як першу батарею Patriot буде введено в експлуатацію в Україні.
- Нагадаємо, 1 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада США готується оголосити новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти далекобійні ракети.
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