Про це повідомляє CNN.

Пакет, про який може бути оголошено вже в п'ятницю, буде поділено на 500 мільйонів доларів у вигляді зброї та спорядження, взятих безпосередньо із запасів США, та приблизно 1,7 мільярда доларів у вигляді товарів, закуплених у військових підрядників, відомих як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Пакет включатиме бомбу малого діаметра наземного базування, керовану ракетою з дальністю дії 150 км. Хоча ракети фактично подвоїть дальність дії українських озброєнь, у комплект постачання не увійде довгоочікувана ракета ATACMS, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова зброя надійде в Україну не відразу, оскільки вона не надходитиме безпосередньо зі складів США. Натомість США укладуть контракт із виробниками зброї на постачання ракет великої дальності Україні, і цей процес може тривати тижні чи місяці.

У пакет також входять боєприпаси для артилерії та HIMARS, а також допоміжні системи та обладнання для ракетного комплексу Patriot, заявило джерело.

За словами чиновника, українські сили ще не завершили навчання роботі із системою Patriot у Порт-Вілі, штат Оклахома, але США забезпечують логістику та технічне обслуговування задовго до того, як першу батарею Patriot буде введено в експлуатацію в Україні.