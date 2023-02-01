Про це пише The Wall Street Journal.

Йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), дальність дії яких становить 150 кілометрів – більше, ніж у будь-якої іншої зброї, яку США передавали Україні.

GLSDB може запускатися з ракетних установок на кшталт HIMARS, які в України вже є. Бомба оснащена крилами, що дозволяють їй планерувати на шляху до цілі, та ракетним двигуном для збільшення дальності польоту.

Ця зброя, за даними WSJ, буде поставлена в межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує придбання або створення нових озброєнь і систем, а не їхнє вилучення з американських арсеналів. Таке озброєння, як правило, доправляється довше. Водночас компанія Boeing, яка є одним із виробників GLSDB, раніше підтверджувала, що має запаси цього озброєння.

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