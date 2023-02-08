Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні

Про це повідомляє Голосу Америки з посиланням на заяву Джо Байдена під час виступу перед обома палатами конгресу.

"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.

Байден підкреслив, що США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ.

Також він додав, що війна РФ в Україні та коронавірус спричинили глобальну інфляцію.

"Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію і через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства", - наголосив Байден.

Разом з тим він підкреслив, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.