Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні
Президент США Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну й будуть з нашою державою стільки, скільки буде потрібно
Про це повідомляє Голосу Америки з посиланням на заяву Джо Байдена під час виступу перед обома палатами конгресу.
"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.
Байден підкреслив, що США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ.
Також він додав, що війна РФ в Україні та коронавірус спричинили глобальну інфляцію.
"Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію і через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства", - наголосив Байден.
Разом з тим він підкреслив, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.
"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.
- 3 лютого Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд. Він містить 250 одиниць Javelin, 155-мм артилерійські боєприпаси, 120-мм мінометні міни, 190 важких кулеметів з боєприпасами, два зенітні ракетні комплекси середнього радіуса дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрбатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.
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