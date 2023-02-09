"Путін уже втратив Україну": Байден заявив, що допомога Києву є безстроковою
Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін "уже втратив Україну", а допомога Україні під час протистояння з Росією є безстроковою
Про це пише The Hill.
"Він (Путін, - ред.) думав, що якщо він вторгнеться в Україну, по-перше, його зустрінуть усі російськомовні, скажуть: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться так, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони боятимуться діяти", - сказав Байден.
"Подумайте, нічого з цього не відбувається", — додав він.
Байден також відповів на критику з боку невеликої групи законодавців-республіканців, які припустили, що США виділяють Україні занадто багато грошей.
"Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли… Росія покотиться через Україну або в Білорусь, або кудись іще?" - сказав американський лідер.
На запитання, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів ствердно.
- Раніше Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну й будуть з нашою державою стільки, скільки буде потрібно.
- 3 лютого Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд. Він містить 250 одиниць Javelin, 155-мм артилерійські боєприпаси, 120-мм мінометні міни, 190 важких кулеметів з боєприпасами, два зенітні ракетні комплекси середнього радіуса дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрбатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.
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