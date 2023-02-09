Про це пише The Hill.

"Він (Путін, - ред.) думав, що якщо він вторгнеться в Україну, по-перше, його зустрінуть усі російськомовні, скажуть: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться так, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони боятимуться діяти", - сказав Байден.

"Подумайте, нічого з цього не відбувається", — додав він.

Байден також відповів на критику з боку невеликої групи законодавців-республіканців, які припустили, що США виділяють Україні занадто багато грошей.

"Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли… Росія покотиться через Україну або в Білорусь, або кудись іще?" - сказав американський лідер.

На запитання, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів ствердно.