У МЗС анонсували сюрприз щодо візиту "головних партнерів України" до Києва
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що готується "сюрприз" з візитом "важливих партнерів України" до Києва
Про це Мельник заявив у етері національного телемарафону.
"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав Мельник та попросив трохи почекати.
У понеділок, 20 лютого, користувачі соцмереж повідомляли, що у столиці перекрито автомобільний рух в центрі міста та в районі посольства США. Ймовірно, ці заходи пов'язано з можливим візитом одного із високопоставлених іноземних посадовців.
У поліції Києва заявили, що центр столиці перекрито через візит представників кількох іноземних делегацій.
"Сьогодні столицю мають відвідати представники декількох іноземних делегації, тому по місту посилені безпекові заходи, з перекриттям руху транспорту", - розповіли в поліції.
- Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відвідуватиме Польщу з візитом з 20 по 22 лютого.
- 16 лютого у Білому домі заявили, що Байден відвідає тільки Польщу, до України наступного тижня він не планує їхати.
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