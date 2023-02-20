У МЗС анонсували сюрприз щодо візиту "головних партнерів України" до Києва

Про це Мельник заявив у етері національного телемарафону.

"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав Мельник та попросив трохи почекати.

У понеділок, 20 лютого, користувачі соцмереж повідомляли, що у столиці перекрито автомобільний рух в центрі міста та в районі посольства США. Ймовірно, ці заходи пов'язано з можливим візитом одного із високопоставлених іноземних посадовців.

У поліції Києва заявили, що центр столиці перекрито через візит представників кількох іноземних делегацій.

"Сьогодні столицю мають відвідати представники декількох іноземних делегації, тому по місту посилені безпекові заходи, з перекриттям руху транспорту", - розповіли в поліції.