У Київ прибула парламентська делегація з Ізраїлю, - посол

Про це інформує у твіттері посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"До Києва прибули депутати Кнесету Юлій Едельштейн і Зеев Елькін", - написав амбасадор.

"Сьогодні в Києві перебуває ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою комітету оборони й міжнародної політики Юлієм Едельштейном. Це свідчить про те, що вони почули своїх американських колег, які незадоволені рівнем співпраці Ізраїля з Україною. Ну і слід пам'ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну і зволікати більше, мабуть, не можна", - сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.