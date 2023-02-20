У Київ прибула парламентська делегація з Ізраїлю, - посол
Уранці 20 лютого до України прибула ізраїльська парламентська делегація. Станом на 11 годину депутати Кнесету вже у Києві
Про це інформує у твіттері посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
"До Києва прибули депутати Кнесету Юлій Едельштейн і Зеев Елькін", - написав амбасадор.
"Сьогодні в Києві перебуває ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою комітету оборони й міжнародної політики Юлієм Едельштейном. Це свідчить про те, що вони почули своїх американських колег, які незадоволені рівнем співпраці Ізраїля з Україною. Ну і слід пам'ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну і зволікати більше, мабуть, не можна", - сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.
- Раніше голова комісії Кнесету (парламенту) із закордонних справ та безпеки Юлій Едельштейн підтвердив інформацію ЗМІ про те, що США передали Україні зброю з американських складів в Ізраїлі.
- 16 лютого Ізраїль повністю відновив роботу посольства в Києві.
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