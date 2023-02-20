До Києва також приїхали радник з нацбезпеки США та директорка МВФ

Про візит Саллівана у телеграмі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна сьогодні - це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу. Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат", - написав він.

Єрмак наголосив, що візит Байдена в Україну - стратегічний. За його словами, зараз вирішують багато питань і пришвидшують ті, які тимчасово були призупинені.

"Наша спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї", - написав Єрмак.

Про візит Георгієвої повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Сьогодні в Києві директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Але важливо! Сьогодні приїхала не тільки вона. Перекривають дороги не через її візит", - написав він.