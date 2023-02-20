До Києва також приїхали радник з нацбезпеки США та директорка МВФ
Разом із президентом США Джо Байденом до Києва з візитом приїхали радник з нацбезпеки Джейк Салліван та директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва
Про візит Саллівана у телеграмі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Україна сьогодні - це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу. Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат", - написав він.
Єрмак наголосив, що візит Байдена в Україну - стратегічний. За його словами, зараз вирішують багато питань і пришвидшують ті, які тимчасово були призупинені.
"Наша спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї", - написав Єрмак.
Про візит Георгієвої повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Сьогодні в Києві директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Але важливо! Сьогодні приїхала не тільки вона. Перекривають дороги не через її візит", - написав він.
- У понеділок, 20 лютого, президент США прибув до Києва, де має оголосити про чергове постачання для України артбоєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження.
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