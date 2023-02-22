МВФ готовий надати значну економічну підтримку Україні, в рамках кредиту
Міжнародний валютний фонд заявив про готовність надати значну економічну підтримку для України в рамках нової повноцінної кредитної програми
Про це інформує Bloomberg з посиланням на директорку-розпорядницю Крісталіну Георгієву.
"Виходячи з того, як працює українська влада, ми впевнені, що наша підтримка може бути значною", - заявила Георгієва.
Представниця МВФ високо оцінила зусилля України з трансформації економіки, яка скоротилася більш ніж на 30% тогоріч.
Джерела, знайомі з обговореннями повідомили, що адміністрація президента України Володимира Зеленського має намір укласти нову угоду з вашингтонським кредитором уже наступного місяця з метою забезпечення $5 млрд протягом першого року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна отримає понад $15 мільярдів.
Нині наша країна отримала $2,7 млрд допомоги в рамках швидкого фінансування під час війни.
Видання наголошує, що Міжнародний валютний фонд зазвичай не надає повноцінних кредитних програм для країн, які втягнені у військовий конфлікт.
Щоб сприяти повноцінній угоді, Київ і МВФ вже співпрацюють в угоді про безготівковий моніторинг, яка розглядається як передумова для багатомільярдної кредитної програми.
"Ми, безумовно, говоримо про довшу тривалість (дії програми, - ред.), тому що очевидно, що українські політичні виклики не зникнуть найближчим часом", - розповіла Георгієва.
Основною частиною програми будуть боротьба з корупцією та корпоративне управління, бо зміцнення інституцій потребує подальшого вдосконалення, наголосила глава МВФ.
"Україна може досягти прогресу в боротьбі з корупцією, тому що люди не збираються терпіти, коли гроші розкрадаються у той час, коли падають бомби. Я не почула жодних спроб применшити проблему, а також відсутності бажання співпрацювати з нами", - додала Георгієва.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою 20 лютого.
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