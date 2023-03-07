Шмигаль обговорив нову програму фінансування з директором Європейського департаменту МВФ
Напередодні старту переговорної місії щодо розширеного фінансування прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поспілкувався з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером
Про це повідомили в Кабміні.
Онлайн-розмова пройшла напередодні перемовин щодо програми розширеного фінансування – переговорна місія стартує 8 березня у Варшаві.
Очікується, що загальний розмір фінансування становитиме понад 15 млрд доларів. Денис Шмигаль запевнив, що український уряд докладає всіх зусиль, аби оперативно узгодити всі параметри та швидко досягти угоди.
Нова довгострокова програма за підтримки МВФ є важливою, зокрема для інвесторів і донорів, які готові вкладати в Україну. Також вона сприятиме створенню міцного підґрунтя для швидкого відновлення країни та консолідації зусиль для вступу України до Європейського Союзу.
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