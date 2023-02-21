Глава МВФ Георгієва підтвердила, що Фонд продовжить підтримувати Україну у 2023 році

Про це йдеться в офіційній заяві глави МВФ за результатами візиту до Києва, оприлюдненій у вівторок 21 лютого.

"Під час зустрічей я підтвердила непохитну відданість МВФ надалі підтримувати Україну", - зауважила глава Фонду.

Окрім цього, вона також зазначила, що МВФ інтенсивно взаємодіє з українською владою в рамках Моніторингової програми за участі Ради директорів.

Це, за її словами, "забезпечує міцну основу для макроекономічної політики та сприяє подальшій каталізації донорської підтримки".

Також у цьому контексті Георгієва зазначила, що нинішня програма підтвердила високі результати, що відкриває шлях для обговорення наступних кроків для повноцінного фінансування України з боку МВФ.

"Міжнародна спільнота продовжить відігравати життєво важливу роль у підтримці України, включно з наданням допомоги для задоволення великих фінансових потреб у 2023 році, а також надалі", - зазначила глава Фонду.