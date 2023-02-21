Глава МВФ Георгієва підтвердила, що Фонд продовжить підтримувати Україну у 2023 році
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва високо оцінила стійкість української економіки в умовах повномасштабного російського вторгнення та запевнила у твердій підтримці України з боку Фонду в подальшому
Про це йдеться в офіційній заяві глави МВФ за результатами візиту до Києва, оприлюдненій у вівторок 21 лютого.
"Під час зустрічей я підтвердила непохитну відданість МВФ надалі підтримувати Україну", - зауважила глава Фонду.
Окрім цього, вона також зазначила, що МВФ інтенсивно взаємодіє з українською владою в рамках Моніторингової програми за участі Ради директорів.
Це, за її словами, "забезпечує міцну основу для макроекономічної політики та сприяє подальшій каталізації донорської підтримки".
Також у цьому контексті Георгієва зазначила, що нинішня програма підтвердила високі результати, що відкриває шлях для обговорення наступних кроків для повноцінного фінансування України з боку МВФ.
"Міжнародна спільнота продовжить відігравати життєво важливу роль у підтримці України, включно з наданням допомоги для задоволення великих фінансових потреб у 2023 році, а також надалі", - зазначила глава Фонду.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою 20 лютого.
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