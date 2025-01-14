Кейт Міддлтон повідомила про ремісію раку

Про це вона написала в Instagram.

Принцеса відвідала лікарню у Лондоні, де проходила лікування.

"Настання ремісії принесло мені полегшення і я зосереджена на одужанні. Як знає кожен, хто зіткнувся з діагнозом раку, потрібен час, щоб пристосуватися до нової реальності", — сказала Міддлтон.

Принцеса заявила, що стане покровителькою Королівської лікарні Марсдена в Лондоні. Кейт Міддлтон поспілкувалася з пацієнтами лікарні та поділилася з ними своїм досвідом.