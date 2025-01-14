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Кейт Міддлтон повідомила про ремісію раку

Євген Козярін
14 січня, 2025 вiвторок
21:16
Світ Принцеса Уельська

Принцеса Уельська Кетрін (Кейт Міддлтон) 14 січня заявила, що її рак перебуває у стадії ремісії

Зміст

Про це вона написала в Instagram.

Принцеса відвідала лікарню у Лондоні, де проходила лікування.

"Настання ремісії принесло мені полегшення і я зосереджена на одужанні. Як знає кожен, хто зіткнувся з діагнозом раку, потрібен час, щоб пристосуватися до нової реальності", — сказала Міддлтон.

Принцеса заявила, що стане покровителькою Королівської лікарні Марсдена в Лондоні. Кейт Міддлтон поспілкувалася з пацієнтами лікарні та поділилася з ними своїм досвідом.

  • 22 березня стало відомо, що у 42-річної принцеси Уельської Кетрін Міддлтон діагностували онкологічне захворювання й вона розпочала курс хімієтерапії.
  • 9 вересня вона повідомила, що завершила курс хімієтерапії, проте шлях до повного одужання ще довгий.
  • 18 вересня стало відомо, що принцеса Уельська повернулася до роботи вперше після того, як розпочала лікування від раку.
  • 2 жовтня принц та принцеса Уельські зустрілися з дівчиною, яка бореться з рідкісною формою раку. Фотографії з зустрічі стали першими офіційними кадрами Кейт Міддлтон у 2024 році.
     
Теги:
Англія
Велика Британiя
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