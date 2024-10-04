Зʼявилися перші офіційні фото Кейт Міддлтон після завершення хімієтерапії
Принц та принцеса Уельські зустрілися з дівчиною, яка бореться з рідкісною формою раку. Фотографії з зустрічі стали першими офіційними кадрами Кейт Міддлтон у 2024 році
Фото оприлюднили на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в instagram.
2 жовтня принц Вільям та Кейт Міддлтон зустрілися з 16-річною Ліз Гаттон, яка бореться з раком.
"Мені приємно сьогодні зустрітися з Ліз у Віндзорі. Талановита молода фотографка, чия творчість і сила надихнули нас обох. Дякуємо, що поділилися з нами своїми фотографіями та історією", - зазначили на сторінці подружжя.
Фото: instagram The Prince and Princess of Wales
Як повідомляє Independent, дівчина бореться з агресивною формою раку. У коментарі виданню Ліз назвала обійми Кейт "справді особливими". Вона також поділилась, що вони мали пів години щирого і милого спілкування.
"У них не було нічого, що вказувало б на їхню перевагу. Чесно кажучи, вони були справді людьми і справді природними. Не було жодних незручностей. З ними було нормально спілкуватися. Вони багато говорили про мою фотографію", - зазначила Ліз.
Фото: instagram The Prince and Princess of Wales
Вона додала, що Кейт Міддлтон трохи розповіла про свою любов до фотографії та запитала, якою камерою вона користується.
Це був перший випадок у 2024 році, коли принцесу Кейт Міддлтон сфотографували під час виконання її королівських обов'язків.
- 22 березня стало відомо, що у 42-річної принцеси Уельської Кетрін Міддлтон діагностували онкологічне захворювання й вона розпочала курс хімієтерапії.
- 9 вересня вона повідомила, що завершила курс хімієтерапії, проте шлях до повного одужання ще довгий.
- 18 вересня стало відомо, що принцеса Уельська повернулася до роботи вперше після того, як розпочала лікування від раку.
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