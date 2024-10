Зʼявилися перші офіційні фото Кейт Міддлтон після завершення хімієтерапії

Фото оприлюднили на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в instagram.

2 жовтня принц Вільям та Кейт Міддлтон зустрілися з 16-річною Ліз Гаттон, яка бореться з раком.

"Мені приємно сьогодні зустрітися з Ліз у Віндзорі. Талановита молода фотографка, чия творчість і сила надихнули нас обох. Дякуємо, що поділилися з нами своїми фотографіями та історією", - зазначили на сторінці подружжя.

Фото: instagram The Prince and Princess of Wales

Як повідомляє Independent, дівчина бореться з агресивною формою раку. У коментарі виданню Ліз назвала обійми Кейт "справді особливими". Вона також поділилась, що вони мали пів години щирого і милого спілкування.

"У них не було нічого, що вказувало б на їхню перевагу. Чесно кажучи, вони були справді людьми і справді природними. Не було жодних незручностей. З ними було нормально спілкуватися. Вони багато говорили про мою фотографію", - зазначила Ліз.

Фото: instagram The Prince and Princess of Wales

Вона додала, що Кейт Міддлтон трохи розповіла про свою любов до фотографії та запитала, якою камерою вона користується.

Це був перший випадок у 2024 році, коли принцесу Кейт Міддлтон сфотографували під час виконання її королівських обов'язків.