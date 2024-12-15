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Ексклюзив

Зараз Україна знаходиться в більшій небезпеці, ніж 2022 року, - Порошенко

Тетяна Нижник
15 грудня, 2024 неділя
22:15
Війна з Росією Порошенко

Ситуація для України кардинально зміниться після 20 січня, тому країна повинна об'єднатися

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Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат, 5-й президент України Петро Порошенко в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, потрібно, щоб не лише п'ять-шість менеджерів Зеленського, а й весь парламент, уряд, громадські активісти та народ працювали над тим, щоб відповісти на виклики, пов'язані з 20 січня. 

"Ми попереджали про це і казали, що 2024 рік буде вирішальним, тому що цього року відбудуться вибори для 3 мільярдів населення земної кулі: вибори в США, вибори в Індії, зміна позиції Китаю. Абсолютний програш України – це розчарування року, зокрема в боротьбі за Глобальний Південь. Йдеться не лише про Африку і Латинську Америку, а ілюзію, що у нас БРІКС може розгортатися, що санкції можуть не працювати. Україна має бути готова працювати в інших позиціях, з іншим фінансуванням, з іншою безпековою допомогою, з іншою позицією своїх союзників і адекватністю дій, відповідно до інших внутрішніх сценаріїв", - зазначив він.

Результати 2024 року дуже невтішні. Ми повинні зробити висновки, щоб припинити втрачати людей, території і час, сказав Порошенко.

"Це був рік втрат. Ми переживаємо це дуже болісно. Велика кількість моїх друзів загинула цього року. Більше 100 партійців "Європейської Солідарності" віддали своє життя та семеро зникли безвісти. Ми втратили багато територій у 2024 році. Хтось порівнює це з площею Лондона, хтось – з площею окремих держав Європейського Союзу. Ми не можемо з цим миритися", - резюмував він.

  • 13 грудня NBC із посиланням на власні джерела повідомили, що команда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки веде перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо "пошуку способу" закінчення війни.
  • Водночас Кіт Келлог, майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії, висловивпереконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.



 

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