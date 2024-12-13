Команда Трампа обговорює з Білим домом і українськими чиновниками завершення війни, - NBC

Про це пише NBC із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, радники Трампа і його кандидати до кабінету міністрів ще не презентували Києву концептуальний мирний план.

У матеріалі йдеться: радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван провів кілька розмов із ймовірним наступником - республіканцем Майком Волтцом. За словами джерела NBC, вони наразі не досліджували стратегії закінчення війни чи припинення вогню в Україні.

"Трамп дійсно серйозно ставиться до бажання вийти на припинення вогню в перший день", - запевнив співрозмовник телеканалу.

Зазначено, що команда майбутнього очільника Білого дому не поінформувала український уряд про будь-які потенційні плани. Водночас джерела наголосили, що останні розмови радників Трампа і президента Володимира Зеленського в Парижі за посередництва французького лідера Емманюеля Макрона "були конструктивними".

"Атмосфера поки що з точки зору взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського та самого Трампа, була позитивною", - додав один із співрозмовників.

NBC пише: Київ і союзники побоювалися, що Трамп обійме посаду президента США з думкою, що головним барʼєром до припинення війни є Україна. Натомість два джерела підкреслили, що республіканець у цьому питанні сприймає як проблему російського диктатора Володимира Путіна, а не Київ, про що свідчать його публікації в соцмережах.

"Є відчуття, що сам Трамп розуміє, що українці не є перешкодою для миру", - підкреслив співрозмовник.