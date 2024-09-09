"Яке це полегшення": принцеса Уельська Кейт Міддлтон завершила курс хіміотерапії

Про це вона написала у Х.

"Оскільки літо добігає кінця, я не можу передати вам, яке це полегшення, коли я нарешті закінчила курс хіміотерапії", - зазначила вона, додавши, що останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для її сім'ї.

"Життя, яке ви знаєте, може змінитися миттєво, і нам довелося знайти спосіб переміщатися в бурхливих водах і невідомій дорозі. Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для найближчих. Разом зі смиренням, це також ставить вас віч-на-віч з вашими власними вразливими місцями, про що ви ніколи раніше не думали, і разом з цим, новий погляд на все. Цей час перш за все нагадав нам з Вільямом подумати про прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто сприймає як належне, і бути вдячними за них. Просто любити й бути коханим", - розповіла принцеса.

Вона наразі зосереджена на тому, щоб робити все можливе для одужання від раку. Попри те, що вона закінчила хіміотерапію, її шлях до зцілення та повного одужання довгий, зауважила Міддлтон.

Вона з нетерпінням чекає повернення на роботу та анонсує кілька публічних виступів у найближчі місяці, коли матиме змогу.

"Попри все, що відбулося до того, як я вступаю в цей новий етап відновлення з відновленим почуттям надії та вдячності за життя. Ми з Вільямом дуже вдячні за підтримку, яку ми отримали, і отримали велику силу від усіх тих, хто допомагає нам у цей час. Доброта, емпатія та співчуття кожного були справді принизливими. Усім тим, хто продовжує свій власний шлях раку – я залишаюся з вами, пліч-о-пліч, рука об руку. З темряви може вийти світло, тож нехай це світло світить яскраво", - резюмувала принцеса Уельська.