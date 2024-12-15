Макрон перетворюється на головного українського дипломата у світі, - експерт-міжнародник Несвітайлов
Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що Емманюель Макрон став головним європейським лідером, який просуває ідеї підтримки України в Європі та у світі загалом
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Емманюель Макрон не дає сьогодні приводів у собі розчаруватись. Він сьогодні є головним українським дипломатом у світі. Він суперактивно та успішно працює по всьому світу, звісно, в першу чергу в Європі. Макрон поступово стає головним представником Європи. Те, що Трамп прилетів саме у Францію в першу чергу, як на мене, є найкращим свідченням цієї ситуації", - пояснив Несвітайлов.
Експерт переконаний, що ініціатива Макрона про розміщення європейських миротворчих сил в Україні матиме результат.
"Макрон дуже активно просуває історію з розміщенням французьких та інших європейських військ на території України по лінії розмежування як один із варіантів гарантій безпеки для Києва. Це також дуже велика перевага, оскільки якби цим займалась Україна, то це була б зовсім інша історія. А так Макрон просуває цю історію зсередини, і мені здається, що з його напором і ентузіазмом з цього якийсь результат має вийти", - додав він.
- 14 грудня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України
14 грудня у Politico з посиланням на джерела повідомили, що 18 грудня європейські лідери зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, аби обговорити мирні плани та потенційне розгортання миротворчих сил в Україні
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