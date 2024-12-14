Зеленський обговорить із лідерами країн ЄС та НАТО потенційне розгортання миротворчих сил в Україні, - Politico
У середу, 18 грудня, європейські лідери зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, аби обговорити мирні плани та потенційне розгортання миротворчих сил в Україні
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.
Зазначається, що зустріч проходитиме на полях саміту ЄС - Західні Балкани.
За словами джерел видання, зустріч відбудеться на тлі тиску з боку новообраного президента США Дональда Трампа, який закликав європейські країни взяти на себе контроль за "будь-яку майбутню мирну угоду між Україною та Росією" і розглянути можливість введення військ в Україну.
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Серед учасників зустрічі мають бути канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також прем’єр-міністри Італії Джорджія Мелоні та Великобританії Кір Стармер.
- Президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України.
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