Зеленський обговорить із лідерами країн ЄС та НАТО потенційне розгортання миротворчих сил в Україні, - Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що зустріч проходитиме на полях саміту ЄС - Західні Балкани.

За словами джерел видання, зустріч відбудеться на тлі тиску з боку новообраного президента США Дональда Трампа, який закликав європейські країни взяти на себе контроль за "будь-яку майбутню мирну угоду між Україною та Росією" і розглянути можливість введення військ в Україну.

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Серед учасників зустрічі мають бути канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також прем’єр-міністри Італії Джорджія Мелоні та Великобританії Кір Стармер.