Кожна з країн НАТО має суверенне право відправити власні миротворчі війська до України, - дипломат Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Цілком можливо, що будь-яка з цих країн може запропонувати свої миротворчі сили поза межами НАТО. Однак мені не зовсім зрозуміло, чи потрібна для цього якась парасолькова організація, або спеціальний мандат Члени НАТО можуть діяти самостійно, зокрема розгортати свої миротворчі сили, оскільки отримати мандат Ради Безпеки ООН без згоди Росії їм точно не вдасться. А Росія, очевидно, ніколи не погодиться, щоб члени НАТО відправляли своїх миротворців на територію України. Але проблема не в цьому", - пояснив Брайза.



Дипломат наголосив, що тільки Україна має вирішувати й давати дозвіл на розміщення миротворчих сил на власній території. Він зауважив, що кожна країна НАТО має суверенне право розміщувати власні миротворчі війська без рішення Альянсу.



"Кожна з цих країн має суверенне право відправляти свої миротворчі війська незалежно від того, чи схвалюють це Організація Об'єднаних Націй або НАТО, доки Україна дає на це згоду. Адже територія належить Україні, і саме Україна має право запрошувати до себе будь-кого, кого вважає за потрібне", - додав він.