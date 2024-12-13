Трамп виступив за розміщення іноземних сил в Україні для моніторингу режиму припинення вогню, - The Wall Street Journal
Новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що європейські сили потрібно буде розмістити в Україні для моніторингу за дотриманням режиму припинення вогню
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За інформацією джерел, американські військові не будуть безпосередньо залучені в цю місію.
"Він хоче, щоб європейські сили були присутні в Україні для контролю за режимом припинення вогню", - кажуть співрозмовники.
У виданні також поділились інформацією, що Дональд Трамп не підтримує членства України в НАТО.
"На зустрічі в Парижі 7 грудня Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та президенту Франції Емманюелю Макрону, що він не підтримує членства України в Організації Північноатлантичного договору, але хоче, щоб після будь-якого припинення бойових дій в Україні з'явилася сильна, добре озброєна Україна", повідомили офіційні особи, обізнані про цю зустріч.
- 13 грудня повідомлялось, що Трамп категорично проти далекобійних ударів по території Росії. Він назвав це ескалацією війни.
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