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Головна Війна з Росією Трамп виступив за розміщення іноземних сил в Україні для моніторингу режиму припинення вогню, - The Wall Street Journal

Трамп виступив за розміщення іноземних сил в Україні для моніторингу режиму припинення вогню, - The Wall Street Journal

Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
03:39
Війна з Росією Зеленський, Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що європейські сили потрібно буде розмістити в Україні для моніторингу за дотриманням режиму припинення вогню

Зміст

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерел, американські військові не будуть безпосередньо залучені в цю місію.

"Він хоче, щоб європейські сили були присутні в Україні для контролю за режимом припинення вогню", - кажуть співрозмовники.

У виданні також поділились інформацією, що Дональд Трамп не підтримує членства України в НАТО.

"На зустрічі в Парижі 7 грудня Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та президенту Франції Емманюелю Макрону, що він не підтримує членства України в Організації Північноатлантичного договору, але хоче, щоб після будь-якого припинення бойових дій в Україні з'явилася сильна, добре озброєна Україна", повідомили офіційні особи, обізнані про цю зустріч.

  • 13 грудня повідомлялось, що Трамп категорично проти далекобійних ударів по території Росії. Він назвав це ескалацією війни.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Франція
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
НАТО
США
допомога Україні
вступ до НАТО
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