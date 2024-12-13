Трамп виступив за розміщення іноземних сил в Україні для моніторингу режиму припинення вогню, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерел, американські військові не будуть безпосередньо залучені в цю місію.

"Він хоче, щоб європейські сили були присутні в Україні для контролю за режимом припинення вогню", - кажуть співрозмовники.

У виданні також поділились інформацією, що Дональд Трамп не підтримує членства України в НАТО.

"На зустрічі в Парижі 7 грудня Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та президенту Франції Емманюелю Макрону, що він не підтримує членства України в Організації Північноатлантичного договору, але хоче, щоб після будь-якого припинення бойових дій в Україні з'явилася сильна, добре озброєна Україна", повідомили офіційні особи, обізнані про цю зустріч.