Трамп заявив, що "категорично проти" далекобійних ударів по території РФ

Про це він сказав в інтерв'ю Time.

Він розкритикував рішення дозволити Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Росії та додав, що "цього не можна було допускати".

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою", – зазначив Трамп.

Водночас у відповідь на запитання видання, чи планує він відмовитися від підтримки України, Трамп сказав, що "хоче досягти угоди, а єдиний спосіб – це не відступати".