Трамп заявив, що "категорично проти" далекобійних ударів по території РФ
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що він "категорично проти" далекобійних ударів по території Росії, та назвав це ескалацією війни
Про це він сказав в інтерв'ю Time.
Він розкритикував рішення дозволити Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Росії та додав, що "цього не можна було допускати".
"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою", – зазначив Трамп.
Водночас у відповідь на запитання видання, чи планує він відмовитися від підтримки України, Трамп сказав, що "хоче досягти угоди, а єдиний спосіб – це не відступати".
- Американський журнал Time назвав новообраного президента США Дональда Трампа "Людиною року".
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