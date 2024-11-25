У Білому домі підтвердили дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS для ударів по РФ
Україна використовує американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ. Білий дім дав дозвіл на удари
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає репортер Business Insider Джейк Епштейн.
"Вони (українці, - ред.) можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх (ATACMS, - ред.) для ураження саме цих типів цілей", - зазначив Кірбі.
У ніч на понеділок, 25 листопада атаки зазнав аеродром "Халіно" на Курщині. Генштаб ЗСУ підтвердив причетність до ударів Сил оборони.
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.
- У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
- Згодом у Reuters повідомили, що Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети.
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