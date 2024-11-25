У Білому домі підтвердили дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS для ударів по РФ

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає репортер Business Insider Джейк Епштейн.

"Вони (українці, - ред.) можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх (ATACMS, - ред.) для ураження саме цих типів цілей", - зазначив Кірбі.

У ніч на понеділок, 25 листопада атаки зазнав аеродром "Халіно" на Курщині. Генштаб ЗСУ підтвердив причетність до ударів Сил оборони.