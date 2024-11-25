У РФ заявили про атаку безпілотників на нафтобазу в Калузі: ЗМІ пишуть про причетність української розвідки

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Росії.

"Протягом минулої ночі під час спроби київського режиму здійснити терористичну атаку з застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено і перехоплено 23 українських БПЛА літакового типу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що над територією Калузької області нібито було знищено 8 БПЛА, 7 - над територією Курської області, 5 - над територією Брянської області та 3 - над територією Білгородської області.

За даними telegram-каналу Baza, що посилається на слова очільника Калузької області Владислава Шапши, на місці падіння уламків безпілотника на території промислового підприємства міста виникло загоряння.

Російський telegram-канал ASTRA пише, що дрони атакували нафтобазу АТ "Калуганефтепродукт" та Калузький приладобудівний завод "Тайфун".

Джерела українських ЗМІ, таких як Бабель, Суспільне та Українська правда, в силових структурах підтвердили, що до атаки причетна українська розвідка.