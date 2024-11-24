Під час атаки 22 листопада українські безпілотники вразили нафтобазу "Роснафти" в Калузі

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Згідно з повідомленням, 8 безпілотних літальних апаратів поцілили по об'єктах нафтобази, спричинивши вибухи та пошкодження кількох порожніх резервуарів для нафти.

За інформацією джерел Astra в екстрених службах регіону, про жертви та постраждалих внаслідок нападу не повідомлялось.