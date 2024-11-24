Під час атаки 22 листопада українські безпілотники вразили нафтобазу "Роснафти" в Калузі
Під час атаки у п'ятницю, 22 листопада, українські безпілотники завдали удару по нафтобазі компанії "Роснафта" в Калузі
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.
Згідно з повідомленням, 8 безпілотних літальних апаратів поцілили по об'єктах нафтобази, спричинивши вибухи та пошкодження кількох порожніх резервуарів для нафти.
За інформацією джерел Astra в екстрених службах регіону, про жертви та постраждалих внаслідок нападу не повідомлялось.
- У ніч проти неділі, 24 листопада, у Росії прозвітували про нібито збиття українських безпілотників та ракет над територією щонайменше п'яти областей РФ.
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