Сікорський пояснив, чому Польща не відправлятиме війська в Україну
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що влада передусім зацікавлена в обороні власної території, тому про відправлення військ в Україну не йдеться
Про це він сказав 13 грудня на пресконференції, відповідаючи на запитання щодо можливого розміщення в Україні миротворчих військ, передає "Радіо Свобода".
"Першим і найважливішим обовʼязком Польщі в НАТО, як фронтової країни, є оборона нашої власної території, бо таким чином ми охороняємо решту Альянсу. Ми та держава, яка має понад 600 кілометрів кордону з двома неприязними країнами – Білоруссю та Росією. Це наше перше завдання", – пояснив міністр.
Сікорський додав, що Польща готова допомогти з логістикою.
"Так, як підтримуємо Україну – приблизно 90% всього, що потрапляє в Україну йде через Польщу. Також ми, звичайно, готові до підтримки союзників", – зазначив він.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий подумати про розміщення іноземних військ в Україні як гарантію безпеки, поки країна не вступить до НАТО.
- 12 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Варшаві прокоментував можливе відправлення польських військ в Україну. "Рішення щодо дій Польщі будуть ухвалюватися у Варшаві й тільки у Варшаві. Поки що ми не плануємо таких дій", - сказав він.
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