Макрон прибув до Варшави та зустрівся з Туском: обговорять допомогу Україні та поточні міжнародні події

Про це передає кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська.

Під час зустрічі лідери обговорять подальшу допомогу Україні, поточні міжнародні події та майбутнє трансатлантичних відносин.

Також розмова стосуватиметься пріоритетів головування Польщі в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня 2025 року. Зазначимо, що піврічне лідерство Польщі пройде під гаслом "Безпека, Європа!".

Макрон також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні о 15:00 (о 16:00 за Київським часом).