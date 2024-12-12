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Макрон прибув до Варшави та зустрівся з Туском: обговорять допомогу Україні та поточні міжнародні події

Юлія Лаврук
12 грудня, 2024 четвер
15:28
Світ Емманюель Макрон та Дональд Туск

Президент Франції Емманюель Макрон прибув з офіційним візитом до Варшави, де зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська.

Під час зустрічі лідери обговорять подальшу допомогу Україні, поточні міжнародні події та майбутнє трансатлантичних відносин. 

Також розмова стосуватиметься пріоритетів головування Польщі в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня 2025 року. Зазначимо, що піврічне лідерство Польщі пройде під гаслом "Безпека, Європа!".

Макрон також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні о 15:00 (о 16:00 за Київським часом).

  • Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на початку 2025 року він приїде до Києва, а після цього президент Володимир Зеленський здійснить візит до Варшави.
Теги:
Новини
Польща
Франція
Дональд Туск
Анджей Дуда
Емманюель Макрон
підтримка України
Світ про Україну
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