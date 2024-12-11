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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Туск повідомив, що домовився з Зеленським про взаємні візити на початку наступного року

Туск повідомив, що домовився з Зеленським про взаємні візити на початку наступного року

Дар'я Куркіна
11 грудня, 2024 середа
14:52
Світ Дональд Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на початку 2025 року він приїде до Києва, а після цього президент Володимир Зеленський здійснить візит до Варшави

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Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі зі своїм естонським колегою Крістеном Міхалом, передає радіо "Свобода".

За словами Туска, він домовився про взаємні візити із Зеленським на початку наступного року.

"Я мав учора довшу розмову з президентом Зеленським. Ми домовилися з українським президентом про візит і візит-відповідь найближчими днями. Я буду в Україні на початку року. Президент Зеленський приїде до нас у цей важливий момент, коли Польща почне головувати в Раді ЄС", - розповів він.

Також очільник польського уряду підкреслив, що Варшава і Таллінн "активні у створенні політичного сценарію", який передбачатиме закінчення війни в Україні в справедливий спосіб,  прийнятний для Києва та союзників.

"У такий спосіб, який передусім забезпечить наші інтереси й нашу безпеку. Це дуже важливо, щоб перед російською загрозою, триваючою війною, була солідарність з Україною країн, які добре і мудро будують майбутнє регіону з погляду наших інтересів і нашої безпеки", - додав Туск.

  • 10 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Президент України
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Війна з Росією
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