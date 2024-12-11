Туск повідомив, що домовився з Зеленським про взаємні візити на початку наступного року

Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі зі своїм естонським колегою Крістеном Міхалом, передає радіо "Свобода".

За словами Туска, він домовився про взаємні візити із Зеленським на початку наступного року.

"Я мав учора довшу розмову з президентом Зеленським. Ми домовилися з українським президентом про візит і візит-відповідь найближчими днями. Я буду в Україні на початку року. Президент Зеленський приїде до нас у цей важливий момент, коли Польща почне головувати в Раді ЄС", - розповів він.

Також очільник польського уряду підкреслив, що Варшава і Таллінн "активні у створенні політичного сценарію", який передбачатиме закінчення війни в Україні в справедливий спосіб, прийнятний для Києва та союзників.

"У такий спосіб, який передусім забезпечить наші інтереси й нашу безпеку. Це дуже важливо, щоб перед російською загрозою, триваючою війною, була солідарність з Україною країн, які добре і мудро будують майбутнє регіону з погляду наших інтересів і нашої безпеки", - додав Туск.