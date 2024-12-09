Зеленський припустив розміщення іноземних військ в Україні як тимчасову гарантію безпеки

Про це він сказав 9 грудня під час зустрічі з лідером німецької опозиції, кандидатом у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, передає "Голос Америки".

"Скажу вам відверто, ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля (Макрона, президента Франції, - ред.) Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, що гарантувало б нам безпеку, поки Україна не в НАТО?" - заявив Зеленський

Він додав, що влада повинна "мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО".

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку РФ. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни-члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.