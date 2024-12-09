Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський припустив розміщення іноземних військ в Україні як тимчасову гарантію безпеки

Зеленський припустив розміщення іноземних військ в Україні як тимчасову гарантію безпеки

Юлія Юліна
9 грудня, 2024 понедiлок
19:01
Війна з Росією Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий подумати про розміщення іноземних військ в Україні як гарантію безпеки, поки країна не вступить до НАТО

Зміст

Про це він сказав 9 грудня під час зустрічі з лідером німецької опозиції, кандидатом у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, передає "Голос Америки".

"Скажу вам відверто, ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля (Макрона, президента Франції, - ред.) Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, що гарантувало б нам безпеку, поки Україна не в НАТО?" - заявив Зеленський

Він додав, що влада повинна "мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО".

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку РФ. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни-члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
НАТО
Читайте також:
Автор Вадим Денисенко
7 грудня, 2024 субота
Путін готує нову мобілізацію
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
Ексрадник Трампа Стоун розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі. Раніше його визнали винним у лжесвідченні у справі про втручання РФ у вибори в США
Олаф Шольц
Автор Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
Шольц після розмови з Трампом заявив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 грудня
19:13
Оновлено
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц у Києві заявив, що підтримує передачу далекобійної зброї Україні
19:04
Румунія, прапор Румунії
У Румунії поліція затримала 20 людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї
19:03
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
Український футболіст Кривцов залишив команду Мессі
19:02
Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату став шостим за касовими зборами фільмом року
19:01
Володимир Зеленський
Режим Асада впав, тому що вся боєздатна російська армія воює на території України, - Зеленський
18:58
Кая Каллас
Каллас завадила Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу у 2021 році, - Politico
18:54
діти, злочини росії
"Переконують залишатися на навчання": росіяни перед Новим роком вивозять дітей з ТОТ Донеччини на Урал, - ЦНС
18:47
Володимир Зеленський
Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни
18:39
Ексклюзив
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Операція готувалася не один місяць: Андрющенко про подробиці знищення ексначальника Оленівської колонії
18:37
Золотий глобус
Оголосили претендентів на "Золотий глобус", 5 номінацій у фільму з акторами-росіянами
18:04
електроенергія
Укренерго 10 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
18:01
OPINION
Сирія. Смерть диктатури
17:57
Оновлено
Сирійці у Німеччині
Німеччина, Австрія, Данія, Норвегія, Швеція та Греція призупинили розгляд заявок на надання притулку сирійським біженцям
17:46
Time Magazine
Трамп, Гарріс, Навальна: Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024"
17:37
Книжка "Схід українського сонця" Катерини Зарембо вийшла в англомовному перекладі
17:36
Золото
Британія запровадила санкції проти нелегальних торговців золотом, які фінансують війну РФ проти України
17:27
Ексклюзив
ППО NASAMS
ЗСУ суттєво підвищили спроможності з перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет: Defense Express
17:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:12
Грузія, протести
У МВС Грузії заявили, що за 11 днів протестів затримали 402 людини
17:03
Придністров'я
У самопроголошеному Придністровʼї запровадили режим надзвичайного економічного стану
16:52
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт завершила світовий тур і встановила рекорд, продавши квитків на $2 млрд
16:44
Ймовірний вигляд РС-26 "Рубеж"
Можливе розміщення "Орешника" в Білорусі не збільшує небезпеку для України, – ЦПД
16:41
Російський БПЛА атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
16:36
У ЄС назвали падіння режиму Асада "історичним моментом" для народу Сирії
16:32
Правоохоронці затримали 5 підлітків, які підпалювали військові автівки й адмінбудівлі на замовлення РФ
16:27
Донецька область
Окупанти вдарили по Донеччині: загинула жінка, є поранені
16:25
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення: ворог найактивніше атакує на Покровському напрямку
16:24
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
РФ за осінь випустила по Україні понад 6 тис. дронів і ракет, – WSJ
16:13
PR
Косметичні креми для обличчя: різноманітність та особливості використання
16:01
OPINION
Не треба недооцінювати ЗСУ: Асад втік до Москви
16:00
Після вибуху на нафтопереробному заводі, що належить ENI, 09 грудня 2024 року в Тоскані, Італія.
На нафтобазі біля Флоренції стався вибух: є жертви і зниклі безвісти
15:56
Інтерв’ю
Юрій Федоренко
Юрій Федоренко: Маємо втримати лівобережний плацдарм
15:43
Сапери з початку року обстежили понад 300 тис. га сільгоспземель
15:31
Ігор Клименко
У бойових діях на фронті беруть участь близько 10 тис. поліціянтів, - Клименко
15:25
Енергоатом
Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів
15:20
Куп'янськ
У Харкові знесуть 26 будинків, які зазнали пошкоджень від агресії РФ
15:18
OPINION
Новий оборонний альянс: як північно-балтійські країни підтримують Україну
15:03
кадр з фільму Ти - космос
На міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі показали українську стрічку "Ти - космос"
14:55
діти війна
На вільну територію України повернули сина військової, який 3 роки залишався в окупації
14:37
Прапори України та ЄС
Рада ЄС ухвалила передачу Україні €4,2 млрд у межах Ukraine Facility
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV